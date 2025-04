¿Cuánto ganaba el papa Francisco como líder del Vaticano?

Este lunes, 21 de abril, se dio a conocer la muerte del Papa Francisco. Durante su tiempo como líder de la Iglesia católica, el papa Francisco ejerció un papel clave como guía espiritual, jefe de Estado del Vaticano y promotor de la paz y la justicia a nivel mundial. Sin embargo, a diferencia de otros líderes,el pontífice no tenía un salario fijo por estas funciones.

En el documental Amén: Francisco Responde, disponible en Disney+, el papa respondió con sencillez cuando uno de los jóvenes participantes le preguntó sobre su situación económica.

A mí no me pagan nada. Yo cuando necesito plata (dinero) para comprarme zapatos, algo así, voy y la pido. Yo no tengo sueldo, y a mí eso no me preocupa porque sé también que me dan de comer gratis”, dijo Francisco.