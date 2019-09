Cortes de Estados Unidos archivan casos migratorios

El número de casos pendientes en las cortes de migración de Estados Unidos se duplicó desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca y ya supera la cifra, sin precedentes, de un millón, lo que significa esperar probablemente años para regularizar situación migratoria.

Un estudio de la Universidad de Syracuse reveló que hay un millón siete mil 155 casos pendientes en los tribunales de migración, hasta la primera quincena de septiembre.

La cifra es casi el doble de los 516 mil casos pendientes que había cuando Trump llegó a la Presidencia de EU.

Hay 540 jueces de migración que deberán resolver ese cúmulo de casos rezagados. En promedio, serían más de dos mil 200 solicitudes por cada magistrado.

Esto aletarga la espera para quienes tienen pendientes sus carpetas. Actualmente, para casos que no son complicados hay espera promedio de 580 días, poco más de un año y medio; pero las peticiones de familiares ya tenían 14 años en promedio cuando Trump llegó a la Casa Blanca.

El análisis de la Syracuse no detalla la nacionalidad de los solicitantes, pero en enero pasado el diario The New York Times realizó una investigación que determinó que la mayoría de las peticiones pendientes son de inmigrantes mexicanos y centroamericanos; había casi 162 mil expedientes archivados de mexicanos.

El estado que tiene más trámites pendientes en cortes de migración es California, con 175 mil 739 casos.

En esa entidad están las tres cortes con más casos rezagados; en Los Ángeles con casi 83 mil, San Francisco con 68 mil, y San Diego con 14 mil 500.

Sigue Texas, con 166 mil casos pendientes, de ellos 66 mil en Houston y 33 mil en San Antonio.

El análisis de Syracuse aclara que entre los 45 mil migrantes que EU ha enviado desde enero a México a esperar audiencia y resoluciones a peticiones de asilo, los casos pendientes en tribunales de migración se traducen en 3.3% del total.

También, la mayoría de los expedientes en las cortes de migración corresponden a procesos civiles y los penales son sólo una fracción.

La universidad presenta el reporte en su Centro de Intercambio de Registros Transaccionales o TRAC, pero sin interpretar políticamente las cifras.

