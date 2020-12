Corte de Brooklyn confirma audiencia de García Luna el 7 de diciembre; hay 955 mil páginas de pruebas

La Corte de Brooklyn confirmó que la audiencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón, sí se realizará el 7 de diciembre, pero fiscales pidieron postergar la siguiente 60 días.

La periodista Dolia Estévez informó esta tarde que fiscales de EU han entregado a la defensa 955 mil páginas de documentos, además de “‘voluminosas intercepciones que usarán para probar cargos de narcotráfico en el juicio”.

La próxima audiencia del exfuncionario fue programada desde octubre, los fiscales se han referido a este caso como “complejo”.

“Las partes solicitan respetuosamente que el tribunal programe la próxima conferencia de estado en un periodo aproximado de 60 días. Las partes acuerdan que una orden de demora excluible es apropiada hasta la próxima conferencia de estado”, se lee en la petición dirigida al Juez Brian Cogan y que esta tarde compartió en Twitter la periodista Dolia Estévez.

Fiscales estadounidenses informaron el 6 de noviembre a los abogados del exsecretario de Seguridad Pública de otra entrega de pruebas para el juicio del exfuncionario mexicano que incluye videos, documentos de la policía mexicana y fotos.

Los fiscales Michael Robotti y Ryan Harris, de la corte del distrito este de Nueva York, informaron en una carta disponible en el sistema electrónico de la corte de la entrega también de documentos financieros, registros de propiedad y documentos públicos. Las entregas de pruebas a defensores de García Luna han sido varias en los últimos meses.

García Luna compareció la mañana del 7 de octubre en audiencia pública con el Juez Brian Cogan y se declaró no culpable. Todavía no arranca el juicio, pero es su punto de partida: a partir de su propio dicho, los fiscales y la Corte determinarán qué sigue.

Ese día el Juez le leyó los cargos.“En el primer cargo se le acusa de haber tomado parte de una empresa delictiva. Específicamente, seis infracciones que cometió con cinco personas o al menos cinco personas”, le dijo. Luego empezó a leerle cargo por cargo: todos por traficar cocaína cuando aún era Secretario de Seguridad Pública y después, en años tan cercanos como 2018. Todo, para beneficiar al Cártel de Sinaloa.

García Luna no ha negociado con los fiscales, con el Departamento de Justicia. Decidió no cooperar y no ofrecer información como para que el Departamento de Justicia pueda ir más a fondo. O pueda ir hacia arriba. Sin embargo, como se declara no culpable, es probable que los fiscales buscarán una pena máxima para él.

García Luna fue arrestado el pasado diciembre en Dallas y acusado desde entonces de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, mientras era el encargado de la estrategia de seguridad de Calderón, lo que habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.

El Juez dijo que se trata de un caso complejo que además se complica más con la pandemia.

–Con información de AP.