Considera Netanyahu como “rechazo” respuesta parcial de Hamas a plan de Trump

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu se mostró sorprendido y consideró que la respuesta de Hamas de solo aceptar la liberación de los rehenes es “un rechazo” al plan propuesto por el presidente Donald Trump, según informó este viernes el medio Axios.

Un funcionario israelí le informó a Axios que el líder israelí destacó su postura en las consultas celebradas este viernes, después de que el grupo militante Hamas emitió su respuesta de aceptación parcial al plan de Trump, pero antes de que el presidente estadunidense pidiera a Tel Aviv detener “inmediatamente” los bombardeos en Gaza.

El funcionario israelí aseguró que Netanyahu enfatizó la necesidad de coordinar con Estados Unidos su respuesta para garantizar que no se establezca que Hamas respondió positivamente al plan de Trump.

El funcionario agregó que el equipo negociador israelí que maneja la cuestión de los rehenes, en contraste con la postura del primer ministro, recibieron la respuesta de Hamas como una reacción positiva que abre un camino para llegar a un futuro acuerdo.