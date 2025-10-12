Colectivo ataca cuadro de Cristóbal Colón en el Museo Naval de Madrid

Dos activistas del colectivo climático Futuro Vegetal atacaron con pintura biodegradable roja el cuadro Primer homenaje a Cristóbal Colón, de José Garnelo, en el Museo Naval de Madrid. Los ecologistas portaban una pancarta con el lema: “12 de octubre, nada que celebrar. Justicia ecosocial”.

El incidente se produjo en torno a las 14:00 horas y fue emitido en directo en las redes sociales de Futuro Vegetal. “La celebración del 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala. Basta de enaltecer la colonización y los genocidios, los históricos y los actuales”, dijo Luna Lagos, portavoz del colectivo.

Desde sus redes sociales, Futuro Vegetal expresó que esta protesta se une a las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios por la reparación de la ocupación de sus territorios. También denunciaron el actual “neocolonialismo extractivista que explota sus recursos naturales”. En un llamado a la acción, la portavoz Victòria Domingo instó a la población a manifestarse en contra de la celebración de este día, así como a realizar boicots y sabotajes a las empresas que participan en el extractivismo.

“El 12 de octubre es una conmemoración histórica en el Estado español, que marca la llegada de Cristóbal Colón a América. Con esta protesta, ponemos sobre la mesa que, para muchos pueblos originarios, esta fecha simboliza el despojo y el sufrimiento colectivo. Los pueblos originarios están demandando el reconocimiento de las injusticias históricas y la promoción de reparaciones a sus comunidades. Celebrar esta fecha a menudo se percibe como un acto que ignora las heridas de un pasado doloroso y la opresión continua hasta la actualidad”, aseguró el colectivo.

Posteriormente, el Museo Naval informó que sus restauradores ya estaban limpiando el cuadro, que data de 1892, y horas después confirmaron que ya estaba limpio y de nuevo en exhibición.

Con información de Aristegui Noticias