Científicos prueban que plasma de recuperados reduce muertes por covid

La administración de plasma de convalecientes a pacientes con covid-19 en las primeras 72 horas de la enfermedad reduce a la mitad el riesgo de cuadros críticos, concluyó un estudio liderado por el infectólogo argentino Fernando Polack y publicado por la revista The New England Journal of Medicine.

Es una alternativa si un mayor de 65 años se infecta. Pero es como el seguro de salud, hay que tenerlo cuando uno está sano porque no hay tiempo para esperar a ver qué pasa: si estás mal el plasma no sirve”, resumió Polack.

El estudio recién publicado en la revista científica aborda los resultados del suministro temprano de plasma con alto contenido de anticuerpos para prevenir las formas severas de covid-19 en adultos mayores.

Según los resultados, “el estudio dice que en todos los pacientes la incidencia de la enfermedad grave bajó a la mitad”, indicó.

Tenemos claro que el plasma sirve en los primeros tres días de enfermedad es decir que tenés (un plazo de) 72 horas de síntomas para recibirlo”, indicó el científico este jueves a Radio Con Vos.

Polack explicó que los resultados dependen de la cantidad de anticuerpos presentes en el plasma.

Por: Excélsior