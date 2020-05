China responde a 24 “acusaciones absurdas” de Washington sobre el coronavirus

La Cancillería china ha publicado este sábado un artículo de 30 páginas en el que reiteró y amplió sus declaraciones, pronunciadas durante la última semana, para rechazar las acusaciones provenientes desde Washington, en particular del secretario de Estado, Mike Pompeo, de que China había retenido información sobre el coronavirus y que el patógeno presuntamente se había originado en un laboratorio de Wuhan.

El artículo supone una larga refutación de lo que llamaron 24 “acusaciones absurdas” de algunos importantes políticos estadounidenses sobre el manejo que China hizo del brote del SARS-CoV-2.

El prólogo del documento contiene una referencia a las famosas palabras del 16.º presidente de EE.UU., Abraham Lincoln. “Como dijo Lincoln, puedes engañar a alguien todo el tiempo y engañar a todo el mundo algún tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo“, reza el texto, citado por Reuters.

Según el artículo, todas las pruebas demuestran que el coronavirus no ha sido creado por el hombre y que el Instituto de Virología de Wuhan no era capaz de sintetizar el nuevo virus.

Desde Pekín también mostraron un cronograma de cómo China ha ido proporcionando información a la comunidad internacional de una manera “adecuada, abierta y transparente”, pese a que EE.UU. afirma lo contrario. Además, aseguran que el SARS-CoV-2 no debería llamarse “virus chino” o “virus de Wuhan”, tal y como sugieren desde la Administración de Trump, ya que la Organización Mundial de la Salud indicó que el nombre de un virus no debe ser específico de un país.

“Hicieron algo terrible”

El pasado jueves, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que está convencido de que el patógeno fue creado en un laboratorio de Wuhan. Tres días después, Pompeo respaldó esa versión y aseguró que una “evidencia enorme” la corrobora. Este martes, Trump de nuevo se pronunció sobre el tema y declaró que “dentro de un tiempo” su país publicará un informe que detallará el origen del virus.

Este viernes, Donald Trump, afirmó que no cree que China liberara el coronavirus a propósito. “Hicieron algo terrible. No creo que lo hicieran a propósito, pero ocurrió, tal vez debido a la incompetencia. Es posible que [el virus] se liberara y no supieran cómo decirlo”, sugirió.

Por su parte, el Instituto de Virología de Wuhan niega rotundamente ser el origen del covid-19, subrayando que “no hay forma” de que provenga de su laboratorio. Los científicos chinos, así como la mayoría de los expertos de otros países y de la OMS, sostienen que el virus se transmitió a los humanos a partir de un reservorio animal.

Fuente: RT