China lanza sonda para tomar muestras de la cara oculta de la Luna

China ha lanzado este viernes el cohete portador Gran Marcha 5 Y8 desde la plataforma de despegue del Centro de Lanzamiento Espacial de Wenchang, en la isla meridional de Hainan. El vehículo transporta la sonda Chang’e-6 a la cara oculta de la Luna.

Live: #China launches #Chang'e-6 lunar probe to collect samples from the far side of the #moon, making this mission the first of its kind in human history. #SpaceChina https://t.co/biKBvIxVqL

— CGTN (@CGTNOfficial) May 3, 2024