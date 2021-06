Chile logra su meta una semana antes de lo previsto: vacunó con al menos una dosis al 80% de su población mayor de 16 años

Este miércoles, las principales autoridades sanitarias de Chile confirmaron que el país logró vacunar con su primera dosis al grueso de su población autorizada para recibir las inyecciones en contra del coronavirus.

La información fue confirmada en las últimas horas por el Ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, quien destacó que durante las últimas horas se logró vacunar al 80,26% de la población nacional, una meta que se planeaba alcanzar a fin de junio.

“Después de casi cinco meses de un arduo trabajo en todo Chile, hemos logrado llegar a vacunar al 80,26% de la población objetivo contra el COVID-19, es decir 12.199.649 personas vacunadas hasta las 21.29 horas de ayer martes. Ese fue nuestro primer gran objetivo y podemos decir, misión cumplida”, reveló la autoridad sanitaria.

Lo anterior confirmó el cumplimiento de la meta planteada por el gobierno a inicios de este año, quienes plantearon que junio sería el mes límite para vacunar al 80% de su población autorizada para recibir las inyecciones en contra del coronavirus.

La máxima autoridad sanitaria del país además agradeció a “la atención primaria; los alcaldes y alcaldesas; subsecretaría de Salud Pública; el Programa Nacional de Inmunizaciones; los directores de Servicios; las Seremi de Salud y de todos los funcionarios”.

Además, Paris calificó este histórico hecho como un “hito” de muchas partes que han estado involucrados en vacunar a la población desde febrero pasado, cuando se inició la inoculación masiva en Chile en contra del coronavirus.

“Esto obviamente marca un hito que estábamos esperando hace mucho tiempo, sin embargo, no significa que debemos trabajar los brazos, debemos seguir trabajando en conjunto”, manifestó la principal autoridad sanitaria.

Magallanes, la primera región en alcanzar el 80% En la imagen, una nevada ciudad de Punta Arenas, capital de la Región de Magallanes.

Este anuncio de Paris se hizo mediante una videollamada a otras autoridades que están desplegadas en la Región de Magallanes, cuya zona fue la primera a nivel nacional en alcanzar el 80% de su población vacunada. El avance vacunatorio en este territorio, de hecho, indicó que el 89,57% de sus habitantes están inoculados con sus primeras dosis, y el 81,46% de la población tiene ambas dosis completas.

A esta región le siguen Aysén, con el 88,98% de avance en primeras dosis y Ñuble con un 88,64%.

En esta línea, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, destacó que a pesar de que la Región de Magallanes es una de las que más ha sufrido las consecuencias del coronavirus, aún así ha cumplido a cabalidad con su responsabilidad frente a la vacunación.

“Así como la Región de Magallanes fue una de las que sufrió mayores dificultades al comienzo de la pandemia, y ha tenido sus ciclos de altos peaks y cuarentenas largas, hoy es la primera que cumple la meta de tener al 80% de su población objetivo vacunada con ambas dosis. Y eso se ha visto en la disminución de personas que ingresan a la UCI”, sostuvo Bellolio.

Frente a la importancia de vacunarse, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, reiteró el llamado hacia los rezagados de este proceso sanitario, a que recurran a sus centros de inoculación más cercanos, como una forma de autocuidado para ellos, y para su entorno más próximo.

“Esta pandemia no cede y tenemos que seguir trabajando entre todos y controlarla entre todos. Hoy es un día de una buena noticia para los chilenos, pero esto nos tiene que incentivar a que sigamos vacunándonos, aquellas personas que están en el calendario y no lo han hecho, que se vacunen, porque sabemos que la vacuna no solo protege a la persona, sino que nos protege a todos”, sostuvo Daza.

Calendario de vacunación

A pesar de que el 80,26% de la población nacional está vacunada en su primera dosis en contra del coronavirus, Chile continúa a paso firme su plan de vacunación en todo su territorio.

Para esta semana, los jóvenes de 19 años de edad están llamados a recurrir a los centros de vacunación para recibir su dosis en contra del coronavirus. De igual manera, para este jueves y viernes, están citados a los centros de vacunación, todos quienes tengan 18 años de edad.

Este fin de semana estará enfocado en la vacunación de las segundas dosis, vacunación a embarazadas desde las 16 semanas de gestación, y para los rezagados de todas las edades autorizadas para recibir la inyección.

De igual manera, se continuará con la vacunación de las segundas dosis, para los adolescentes entre los 12 y los 17 años de edad de los centros del Servicio Nacional del Menor (Sename) y otras organizaciones, y para los adolescentes del mismo rango etario con comorbilidades como enfermedades pulmonares y neurológicas, además de cardiopatías y cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapia, etc.

Fuente: Infobae