Celebraciones estallan en Gaza tras aceptación del plan de Trump

Las celebraciones estallaron en regiones de Gaza, cuando la noticia de que Israel y Hamas lograron un acuerdo sobre la “primera fase” del plan de paz del presidente Donald Trump, informó el medio RT.

A través de varios vídeos publicados en redes sociales, se observan multitudes saltando y celebrando, en regiones como Jan Yunis y en el Hospital de Al-Aqsa, en el corazón de la franja de Gaza alrededor de las 2:00 (hora local), tras el anuncio de la aceptación del plan para terminar la guerra.

Mientras los palestinos de Gaza celebraban, aviones de guerra israelíes seguían lanzando ataques contra el enclave, de acuerdo con un corresponsal árabe de Al Jazeera en el terreno. Hasta el momento no se sabe si hubo víctimas en dichos ataques.

Hamas declaró que alcanzó un acuerdo que prevé el fin de la guerra en Gaza, el retiro de la ocupación israelí, el ingreso de ayuda humanitaria y el intercambio de prisioneros.