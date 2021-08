Cazas israelíes bombardean varias zonas de Gaza

Varios medios locales han informado este sábado que el objetivo de una primera serie de ataques ha sido el campo de refugiados de Nuseirat, ubicado en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de Gaza.

Por su parte, la cadena libanesa Al Mayadeen ha destacado que otra área exacta golpeada durante los ataques ha sido la base de Arin, que está afiliada a los grupos del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS).

Según los reportes de los medios de comunicación palestinos, otras áreas de la Franja de Gaza, alrededor de las torres Al-Firuz, en el oeste de la región, también han sido blanco de los bombardeos.

Israeli occupation warplanes launched several air strikes on the middle area of Gaza Strip.#GazaUnderAttack pic.twitter.com/7fTrrq92U1

— Huda 🇵🇸 #Gaza (@HudaFadil2) August 21, 2021