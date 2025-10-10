Castillo tacha de hipócritas a quienes llevaron a Boluarte al poder

Pedro Castillo Terrones, ex presidente de Perú (2021-2022) publicó este viernes a través de su cuenta de X, un mensaje relacionado a la destitución de la presidenta de facto, Dina Boluarte, acusando a quienes apoyaron el gobierno de la mandataria de querer desvincularse ante la decisión del Congreso de Perú.

“Hoy, la hipocresía de los golpistas que llevaron a Dina Boluarte al poder, viendo que el final y la justicia terminarán por cercarlos, quieren borrar sus huellas del escenario de la dictadura. El fujicerronismo y la DBA, en su afán de buscar votos y garantizar el fraude electoral, exhiben su desesperación por aparecer, convenientemente, lo más lejos posible de la usurpadora”.

El ex mandatario también señaló que “La vacancia o renuncia de la usurpadora (Dina Boluarte) siempre fue una exigencia popular” y que durante esos esfuerzos “los hijos del pueblo derramaron su sangre y perdieron la vida por orden de un gobierno de facto”.

Para finalizar, Castillo hizo un llamado a todos los pueblos del Perú para no renunciar y seguir luchando. “La movilización social es, históricamente, la fuente de la victoria para recuperar y restituir el gobierno del pueblo que se me encomendó. ¡Solo el pueblo salva al pueblo!”.