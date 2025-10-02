Capturan en Colombia a líder de peligrosa banda criminal que se fugó de Ecuador

Autoridades de Ecuador anunciaron este jueves la captura en Medellín, Colombia, de Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, líder de una peligrosa banda criminal que se escapó meses atrás de una violenta cárcel del país, en supuesta complicidad con guardias penitenciarios y militares.

“Once objetivos de alto valor están tras las rejas, incluido alias Fede, escribió el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en su cuenta de X, adjuntando una foto del cabecilla sin camisa que deja ver sus tatuajes, dentro de un vehículo policial tras ser detenido.

La policía colombiana también confirmó la captura Gómez Quinde, quien estaría en un barrio de Medellín, bajo la identidad de Eder Alberto Estacio Gómez, con el objetivo de “buscar alianzas multicriminales con cabecillas locales e internacionales, para establecer nuevas rutas de tráfico de estupefacientes y consolidación de negocios ilícitos”, indicó en un comunicado.

Gómez Quinde tiene un amplio expediente judicial que incluye causas por asesinato, tráfico ilícito de drogas, de armas de fuego y químicas, asociación ilícita, robo, tenencia ilegal de armas y contravenciones graves, de acuerdo con las autoridades.

Gómez Quinde, líder de la organización criminal, Las Águilas, cumplía prisión preventiva desde enero por portar grandes cantidades de droga y armas de fuego, de acuerdo con el expediente judicial. Tras su fuga en junio, el gobierno de Ecuador declaró a alias Fede objetivo militar y ofreció un millón de dólares por información que permita su ubicación y captura.

Las Águilas integran la lista de 22 organizaciones que el gobierno calificó de “terroristas” a inicios del año pasado cuando señaló un conflicto armado interno tras la ola de violencia por la fuga de Adolfo Macías, el capo narcotraficante que fue recapturado y extraditado a Estados Unidos.