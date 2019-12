Capturan a Genaro García Luna en Texas

Arrestan en Texas, Estados Unidos, a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, informó Ginger Thompson, corresponsal de The New York Times.

García Luna, también exjefe de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, habría sido detenido en Grapevine, por el delito de corrupción en un juzgado de Nueva York.

@ProPublica has learned that Mexico's former security minister, Genaro Garcia Luna, has been indicted on corruption charges in NY and arrested in Grapevine, Tx. Source says Garcia Luna had "all kinds of pictures with US officials in his unassuming one bedroom."

— Ginger Thompson (@gingerthomp1) December 10, 2019