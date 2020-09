Captan una enorme bola de fuego en Oregón y confirman la “destrucción sustancial” de cinco localidades por incendios

El estado de Oregón (EE.UU.) sufre una treintena de incendios forestales que serían de los más graves de su historia, ya que han arrasado alrededor de 300.000 acres —más de 1.200 kilómetros cuadrados— y han requerido la movilización de miembros de la Guardia Nacional y voluntarios.

Sin embargo, la gobernadora de ese territorio, Kate Brown, considera que lo peor de esos “incendios sin precedentes” con “consecuencias devastadoras en todo el estado” está por venir y Oregón podría sufrir “la mayor pérdida de vidas humanas y propiedades” de su historia.

Over the last 24 hours, Oregon has experienced unprecedented fires, with devastating consequences across the state. Our number-one priority right now is saving lives. This could be the greatest loss of human lives and property due to wildfires in our state’s history.

