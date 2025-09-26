Canciller ruso tilda de “provocadora” la actividad militar de EU contra Norcorea

Moscú. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, en una reunión con su homólogo surcoreano, Cho Hyun, señaló el carácter provocador de la actividad militar de Estados Unidos y sus aliados contra Corea del Norte, informó este viernes la Cancillería de Rusia.

Los altos diplomáticos sostuvieron un encuentro en el marco del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas​​​.

«En el contexto de la situación en la península de Corea, Rusia señaló el carácter provocador de la actividad militar de EU y sus aliados asiáticos contra Corea del Norte, así como condenó su política de intensificar las sanciones y la presión militar sobre Pyongyang», indica el comunicado.

Según Lavrov, para garantizar la paz y la estabilidad a largo plazo en el noreste asiático resulta inevitable retomar un diálogo de respeto mutuo, basado en la realidad actual de la península de Corea.

El pasado 22 de septiembre, el líder norcoreano, Kim Jong-un, se mostró dispuesto a retomar el diálogo con EU a condición de que Washington abandone el tema de la desnuclearización de la península de Corea