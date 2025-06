Busca Trump mantener alto el fuego Irán-Israel; cree merecer el Nobel por ello

Washington y Nueva York. El presidente Donald Trump dedicó este martes a confrontar públicamente a Israel por minar el cese del fuego en la guerra con Irán, pero Tel Aviv continuó cabildeando en privado para seguir con la acción militar contra Teherán, para lo cual le convino la filtración de una evaluación del Pentágono según la cual los ataques militares contra Irán sólo lograron demorar “por unos pocos meses” y no poner fin al programa nuclear de ese país.

“El destino de este tambaleante cese al fuego se determinará por la habilidad de Trump de mantener la presión sobre Israel para que se abstenga de atacar a Irán”, comentó Mona Yacoubian del Center for Strategic and International Studies en Washington a Politico.

Poco después de entrar en vigor el cese el fuego y se reportaron acusaciones de violación de ambos países, un Trump visiblemente enojado comentó a reporteros que “básicamente tenemos a dos países que se han peleado por tanto tiempo y tan duramente que ya no saben que chingados [fuck, dijo] están haciendo”.

El mandatario estadunidense reconoció que en las primeras horas del acuerdo, tanto Israel como Irán violaron el acuerdo, pero criticó en particular a Israel por continuar “bombardeos masivos” de Irán hasta poco antes de que entrara en vigor el cese el fuego. Se reporta extraoficialmente que Trump estaba particularmente irritado por las acciones de Tel Aviv después del apoyo que ha brindado por la guerra en Gaza, la luz verde para los ataques iniciales contra Irán y la misión estadunidense para bombardear las instalaciones nucleares de Irán en coordinación con Israel.

El acuerdo del cese el fuego anunciado el lunes fue diseñado para permitir que los tres gobiernos en el conflicto proclamaran victoria a sus pueblos.

El gobierno de Israel puede decir que por primera logró que Estados Unidos bombardeara Irán, algo que ha solicitado durante por lo menos dos décadas.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró este martes que la guerra había llegado a su fin. El jefe de la Asociación de Energía Nuclear iraní informó que el programa nuclear procederá. Así, su gobierno puede sostener que confrontó a Israel y a Estados Unidos y que finalmente logró que se frenara el conflicto mientras mantuvo su capacidad nuclear. Sin embargo, es más difícil ocultar la destrucción de zonas enTeherán y el asesinato de varios de sus principales líderes militares, políticos y cientííficos.

Trump, cuya campaña presidencial incluyó promesas de poner fin a las guerras y operativos para cambios de régimen, felicitó a todos y repartió bendiciones de Dios a los tres países y al mundo entero al anunciar su acuerdo el lunes, el cual tuvo que proteger a lo largo de este martes. Después de presionar a Israel en público, y dejó saber que lo hizo hasta menos diplomáticamente en una llamada privada con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Trump también ofreció apoyo a sus contrapartes iraníes reiterando que no apoya un “cambio de régimen” en Irán.

El autoproclamado campeón de la paz ha dejado claro repetidamente en el pasado que merece un Premio Nobel. Y este martes, el legislador republicano Earl Carter envió formalmente una carta nominando a su líder para ese galardón -copia de la cual Trump de inmediato difundió en su red social Truth.

Pero analistas dudan que Israel mantendrá la paz con Irán. La tarde de este martes, tanto CNN como el New York Times obtuvieron una filtración de la conclusión preliminar de la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono según la cual el bombardeo estadunidense no destruyó la capacidad de ese país para enriquecer uranio. Aunque Trump había declarado que la misión que él ordenó había “destruido completa y absolutamente” la capacidad nuclear iraní: la evaluación de cinco cuartillas del Pentágono concluye que lo máximo que se logró es demorar por unos meses el desarrollo de la capacidad nuclear de ese país y que gran parte de las reservas de uranio altamente enriquecido permanece sin daños. Una molesta vocera de la Casa Blanca reconoció la existencia del informe citado por esos medios, pero declaró que “está completamente equivocado”.

El gobierno israelí sigue cabildeando a altos oficiales del gobierno de Trump para continuar con su guerra contra Irán, de manera encubierta o menos pública. Varios observadores en Washington especulan que podría haber sido Israel quien filtró el informe del Pentágono para presionar a que Washington apruebe más acciones militares contra Irán.

Tal vez el mayor resultado de los bombardeos contra Irán, argumentan varios expertos, es que Teherán procederá a desarrollar armas nucleares. “Si el objetivo era la no proliferación, no fue un éxito”, declaró James Acton del Carnegie Endowment for International Peace. Kelsey Davenport, un experto en Irán en el Arms Control Association, agregó que “Políticamente, hay hasta más ímpetu ahora de obtener una arma nuclear”.

Varios coinciden en que la lección de esta “guerra de 12 días” para Irán y varios países más es que si tienes “la bomba”, no te hacen la guerra.