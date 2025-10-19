Bolivia vive una elección presidencial inédita

Este domingo 19 de octubre la lupa está en el balotaje boliviano, que se está llevando a cabo precisamente en este momento.
Se trata de un hecho inédito en la historia del país, el primer balotaje presidencial, disputado entre dos candidatos de derecha: uno de centro-derecha, Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, y otro de derecha más ortodoxa, Jorge “Tuto” Quiroga, de Libre.
Para ofrecerte toda la información necesaria y mantenerte debidamente informado sobre este histórico proceso, te envío a continuación un informe de COPPPAL y un par de artículos de análisis complementarios.
Desde Radar LATAM 360, estaremos dando seguimiento en tiempo real a esta elección y compartiendo actualizaciones durante la jornada.
Y esta noche, a partir de las 20:00 o 20:30 (hora de Bolivia), estaremos monitoreando los resultados y ofreciendo nuestro análisis sobre los primeros datos oficiales.