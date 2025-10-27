Aviones bombarderos de EU sobrevuelan costas de Venezuela, según rastreador

Washington. Un par de bombarderos B-1B sobrevolaron el mar Caribe frente a la costa de Venezuela este lunes, según datos de seguimiento de vuelos, en la tercera demostración de fuerza de este tipo de aviones militares estadunidenses en las últimas semanas.

El vuelo de los bombarderos supersónicos de largo alcance llega mientras Washington lleva a cabo una campaña militar contra supuestos narcotraficantes en la región, desplegando fuerzas que han generado temores en Caracas de que el cambio de régimen es el fin último de las operaciones.

Datos del sitio web Flightradar 24, muestran que los dos bombarderos -que despegaron de una base aérea en el estado de Dakota del Norte en Estados Unidos- volaron de manera paralela a la costa venezolana antes de desaparecer de la vista.

Estos vuelos ocurren después de que otro bombardero B-1B volara cerca de la costa venezolana la semana pasada, y otros B-52 lo hicieran la semana anterior.