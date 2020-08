Avión con al menos 180 pasajeros se parte en 2 al salirse de pista de aterrizaje en Nueva Delhi

Un vuelo de la aerolínea Air India Express con unos 180 pasajeros a bordo se salió de la pista y se partió en dos la tarde de este viernes durante el aterrizaje en el aeropuerto de la ciudad de Calicut, estado de Kerala (India).

Según una fuente policial, al menos dos personas pudieron haber fallecido y unas 35 resultaron heridas.

El accidente ocurrió cuando la aeronave que viajaba desde Dubái intentaba tocar tierra, en medio de fuertes lluvias alrededor de las 19:40 (hora local), recogen medios locales.

An Air India Express plane skidded during landing at Karipur Airport, Kozhikode. More details awaited. May all the departed souls RiP 🙁 pic.twitter.com/RUsxDiP8EZ

— Varun (@varun__gupta__) August 7, 2020