Avión choca y explota en el aire tras despegar en aeropuerto de Londres

El domingo 13 de julio se registró un accidente aéreo en el que una aeronave chocó en el aire y explotó tras despegar del aeropuerto de Southend, Londres, Reino Unido.

Varios medios internacionales señalan que la aeronave se dirigía supuestamente a la ciudad de París, Francia, transportando a un número de pasajeros que hasta el momento no ha sido revelado.

¿Qué se sabe del accidente?

Según informó la página en X Breaking News de The News Trending se trató de una avióneta Beechcraft Super King Air la que se estrelló y explotó en una enorme bola de fuego poco después del despegue.

«Testigos presenciales describieron una escena aterradora de humo negro y llamas, lo que provocó una rápida respuesta de la Policía de Essex y de varios bomberos y ambulancias, incluyendo una aero-ambulancia».

En la información de la aeronave se puede apreciar que el vuelo estaba previsto que despegara entre las 15:45 y 15:55 horas.

En los videos e imágenes que se difundieron tras el accidente se aprecia una enorme nube de humo negro y algunas llamas de fuego de donde se originó la explosión.

Así quedó la aeronave tras el accidente

🚨 BREAKING NEWS: A devastating plane crash occurred at London Southend Airport, UK.

A Beechcraft Super King Air light aircraft crashed and exploded into a massive fireball shortly after takeoff, Eyewitnesses described a horrific scene of black smoke and flames, prompting a… pic.twitter.com/9KrHzfgkeg

— Breaking News (@TheNewsTrending) July 13, 2025