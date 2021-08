Australia: Bebé muere tras ser atacada por una urraca

En el parque Glindemann, de la ciudad de Brisbane, Australia, una mujer llamada Simone y su bebé de 5 meses, llamada Mía, fueron atacadas por una urraca.

Este ataque animal fue noticia en Australia debido a que la bebé murió a causa del ataque de la urraca.

La mujer paseaba con su bebé en brazos cuando fueron atacadas por la urraca

Este trágico accidente ocurrió el pasado domingo 8 de agosto cuando la mujer llevaba a su bebé en brazos, hasta que la urraca comenzó a atacarlas.

En su desesperación por huir de la urraca, la mujer tropezó y cayó sobre su bebé. ‘CNN Español’ informó que la bebé Mía fue trasladada al Servicio de Ambulancias de Queensland.

Desafortunadamente, los médicos reportaron que la bebé murió a causa de las lesiones sufridas en la caída.

Los paramédicos del servicio de urgencias informaron que los padres y los testigos llegaron rápidamente al hospital para que la bebé fuera atendida.

Nos hicieron llegar muy rápido y permitieron que la pequeña tuviera la mejor oportunidad posible”, indicaron los paramédicos.

La muerte de la bebé a causa de una urraca causó conmoción en Brisbane, Australia, incluso, este caso fue difundido en redes sociales.

Incluso, el alcalde de la ciudad, Adrian Schrinner, habló de esta tragedia en su cuenta de Twitter.

The loss of five month old Mia, in such tragic circumstances, is something that has shocked our community to the absolute core.

I want Mia’s family to know Brisbane is with them and Nina and I personally donated to their Go Fund Me page this morning.https://t.co/SKXM1792lk

— Adrian Schrinner (@bne_lordmayor) August 10, 2021