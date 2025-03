Atropellamiento en Mannheim, Alemania, deja un muerto y varios heridos

La Policía de Mannheim, en Alemania, confirmó la muerte de al menos una persona y varios heridos en un atropellamiento múltiple ocurrido en el centro de dicha ciudad.

Stefan Wilhelm, portavoz policial, dijo que podía confirmar que a las 12:15 h local un vehículo entró en una zona peatonal de la ciudad y atropelló a un grupo de peatones, causando “la muerte de una persona y hiriendo a varias más de gravedad”.

El diario ‘Bild’ informó de que se habrían producido dos muertes y 25 heridos, 15 de ellos de gravedad.

TERROR IN GERMANY: Car rams into crowd in Mannheim, Germany, near Wasserturm. Multiple injuries reported, 1 reported dead. Suspect arrested. Police lock down city center amid carnival season. pic.twitter.com/v3mxAXFLgY