Ataque desde el aire: ejército birmano asesina a más de 40 en la Fiesta de las Luces

Rangún. El ejército birmano bombardeó este lunes a una multitud que celebraba una fiesta budista y se manifestaba contra la junta en el poder, un ataque que dejó más de 40 muertos, informó este martes a Afp un testigo y una organizadora del festejo.

Por su parte, la oenegé Amnistía Internacional emitió un comunicado sobre el bombardeo este martes y dio cuenta de un balance de entre 17 y 20 muertos, citando a testigos. Miles de personas se habían reunido este lunes por la noche en Chang U, en el centro de Birmania, para la Fiesta de las Luces, un acto que marca el fin de la cuaresma budista.

Según una miembro del comité organizador del festival del municipio de Monywa, el ejército bombardeó a la multitud con un parapente motorizado.

La mujer, que pidió el anonimato por seguridad, relató a Afp que los congregados también protestaban contra la junta gubernamental cuando, en torno a las 19 horas empezaron los bombardeos, que habrían dejado más de 40 muertos y 80 heridos.

«El comité alertó a la gente y un tercio de la muchedumbre logró huir», añadió. «La gente sostenía unas velas y un minuto después estaban en el suelo, hechos pedazos. Había niños completamente destrozados», agregó la mujer, que no estaba allí en ese momento pero que asistió a los funerales, este martes.

«Esta mañana aún recogimos trozos de cuerpos del suelo», declaró.