Astronautas de SpaceX y la NASA ingresan con éxito a la Estación Espacial Internacional

Cuatro astronautas transportados por la cápsula Dragon de la empresa SpaceX ingresaron el martes a la Estación Espacial Internacional (ISS), completando con éxito el primer viaje del nuevo medio de transporte espacial de la NASA tras nueve años de dependencia de Rusia.

The hatches are open and NASA’s @SpaceX Crew-1 astronauts Shannon Walker, @Astro_Soichi, @AstroVicGlover, and @Astro_illini are the newest residents aboard the @Space_Station. Welcome aboard! pic.twitter.com/WYwC7jRVQk

— NASA (@NASA) November 17, 2020