Así cargan decenas de muertos por covid-19 en camiones en un hospital de Nueva York

Un inquietante video publicado en las redes sociales por un neoyorquino muestra a personal sanitario utilizando montacargas para depositar cadáveres en camiones refrigeradores frente a un hospital de Brooklyn.

“Esto no es broma, este es el Hospital de Brooklyn”, comenta el autor del video, quien relata que los empleados “pusieron los cuerpos en el camión de 18 ruedas”, y ruega a las personas a permanecer en sus hogares para frenar la propagación de la enfermedad.

“Esto puede hacer que quieras tomar esto en serio”, advierte el hombre con una voz temblorosa.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

Por su parte, una enfermera de un hospital de Manhattan compartió el domingo una fotografía de decenas de cuerpos de víctimas del covid-19 amontonados en un camión frigorífico.

ADVERTENCIA: La siguiente imagen puede herir su sensibilidad

#COVIDー19 #coronavirus

A registered nurse at a Manhattan hospital on Sunday, March 29, saw a giant refrigerator truck was sitting, ready to carry away those who had died from complications of COVID19. He walked up to the truck, opened the latch, and snapped a picture. pic.twitter.com/nle6onfiOO

— Doug Shen (@vote4dongshen) March 29, 2020