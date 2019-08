Asesino dejó ir a blancos y afroamericanos: Testigo

Christopher Grant, de El Paso, relató desde la cama de un hospital local cómo trató de distraer la atención del tirador que cometió la masacre el sábado pasado en Walmart, y que el atacante dejó el paso libre a personas blancas y afroamericanas, disparando sin piedad a personas de apariencia hispana.

“No creo haber hecho algo extraordinario, cualquier hombre, que realmente es un hombre lo hubiera hecho”, relató Grant a CNN.

Grant afirmó que vio cómo el tirador dejó el paso libre a otras personas, y que centró su ataque a los hispanos.

Agentes de varias corporaciones se presentan en el lugar donde se registró un tiroteo en un centro comercial de El Paso, Texas, el sábado 3 de agosto de 2019. Foto: Rudy Gutierrez, AP

“Soy de El Paso, sé algo de español, y escuchaba a las personas llorando decirle que por favor no me dispare, no por favor”, sostuvo el paseño.

Grant describió que desde un principio supo que el sonido que escuchaba era la descarga de un arma de fuego, por ello es que a pesar de tener la posibilidad de ponerse a salvo, busco la manera de ayudar.

“No soy un jugador de beisbol pero le lancé botellas de soda y me escondí, fue entonces que el me vio y me disparó”, sostuvo sobre su intención de distraer por momentos al tirador.

Como resultado de sus acciones, el agresor le disparó y acertó en dos ocasiones en Grant, quien salvó la vida tras ser internado en un hospital de la localidad.

“Cuanto odio debes de tener en tu corazón para hacer eso, para matar niños, no es justo”, dijo Grant en entrevista.

Al cuestionarle porqué puso en riesgo su vida para tratar de salvar la de otros, Grant sostuvo: “Mi padre me educó de esta manera, él era veterano de la fuerza aérea, el me enseño a ayudar a los demás”, afirmó.