Aseguran en Texas 400 armas que cruzarían a México

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés, detuvieron a un padre y a su hijo en el puente internacional Laredo II cuando pretendían cruzar un camión cargado con 400 armas.

El hallazgo ocurrió el jueves cuando los oficiales inspeccionaban los vehículos que se dirigían a México.

En las paredes de la caja del camión los agentes localizaron escondidas las armas, entre fusiles y rifles, así como cargadores y municiones de alto calibre.Ambos fueron acusados de introducción de cientos de armas y municiones de contrabando a México.

Por su parte el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson destacó esfuerzo de México y de su país en el combate al contrabando de armas.

Información tomada de Agencia Reforma

octubre 27, 2025 5:37 am

