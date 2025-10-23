Arresta EU a más de 3 mil miembros de cárteles

La Administración del Presidente Donald Trump anunció este jueves el arresto de más de 3 mil 200 presuntos miembros de cárteles de la droga dentro de Estados Unidos, incluyendo de organizaciones mexicanas, así como el decomiso de 91 toneladas de drogas ilícitas durante el último mes.

Como resultado de una nueva Fuerza de Tarea de Seguridad Interna creada por el Presidente Trump en enero y en la que convergen la mayor parte de las dependencias de seguridad, el Gobierno estadounidense aseguró además haber decomisado más de 1,000 armas de fuego ilícitas a lo largo del País.





En cuestión de semanas, la Fuerza de Tarea (de Seguridad Interna ha realizado la mayor cantidad de arrestos de líderes, operadores y pandilleros en la historia de Estados Unidos: más de 3000, y la cifra sigue aumentando. Esto incluye a miembros del ultraviolento Cártel Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel LNFM (La Nueva Familia Michoacana) y la Mara Salvatrucha», dijo Trump en un evento público este jueves.»Debería quedar claro para todo el mundo que los cárteles son el ISIS del Hemisferio Occidental. Esto en adición a su monstruosa violencia, como decapitar, quemar vivos a sus enemigos y quemar vivas a personas inocentes. Por cierto, los cárteles controlan grandes extensiones de territorio. Mantienen vastos arsenales de armas y soldados, y utilizan la extorsión, el asesinato y el secuestro para ejercer control político y económico. Muchas gracias, Joe Biden, por permitir esto, dijo Trump criticando a su antecesor.

Información tomada de Agencia Reforma