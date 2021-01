Arranca proceso para el segundo juicio político de Trump

Legisladores demócratas arrancaron el proceso de destitución del presidente a quien acusan de “incitar una insurrección” contra el gobierno, el FBI emitió alertas ante la posibilidad de más acciones armadas de simpatizantes de Donald Trump en todos los 50 capitolios estatales, y se anunció el despliegue de hasta 15 mil tropas de la Guardia Nacional en Washington en los próximos días para proteger a la capital durante la toma de posesión del nuevo presidente Joe Biden, el 20 de enero.

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, declaró hoy que “la amenaza del presidente a Estados Unidos es urgente, como también lo será nuestra acción” y dio un ultimátum al vicepresidente Mike Pence hasta el miércoles para expulsar a su jefe de la Casa Blanca invocando a la Enmienda 25 constitucional o procederá con el proceso del juicio político del presidente.

Si se aprueba la medida, marcará la primera vez en la historia que un mandatario es sujeto a dos procesos de destitución por juicio político, el llamado impeachment.

El cargo formal de impeachment ya fue oficialmente sometido a la cámara baja este lunes, el cual acusa a Trump de “incitación a la insurrección” en el asalto al Capitolio el 6 de enero con el objetivo de interferir el proceso constitucional de certificación del voto electoral.

La medida ya cuenta con 218 patrocinadores, o sea lo suficiente para ser aprobada. Los promotores afirmaron que lo ocurrido “fue un intentona de golpe para derrocar al gobierno” y los responsables desde el presidente para abajo, tienen que rendir cuentas al pueblo.

Si Pence no actúa -como se espera- la cámara podría aprobar la acusación formal para destituir al presidente esta misma semana y entregarla de inmediato al Senado, el cual estará obligado a programar el juicio político. Ese proceso puede proceder después de la salida de Trump y aunque no se logre su destitución si es declarado culpable, sí quedaría inhabilitado a ocupar otro puesto federal para siempre -algo con serias consecuencias para un líder aún popular entre las filas republicanas que no ha ocultado su deseo de buscar su regreso a la Casa Blanca en 2024.

Para lograrlo, se necesitarán por lo menos 17 votos de senadores republicanos, lo cual aunque es poco probable, afirman expertos, no es imposible en esta ocasión.

Esto no se ha acabado

Con los ecos del asalto al Capitolio de la semana pasada aún replicando por el país, el FBI circuló un memorándum interno con implicaciones de que esto no ha acabado, informando sobre posibles planes de protestas armadas de agrupaciones derechistas pro Trump tanto en Washington como en todas las 50 capitales estatales del país.

El informe interno advierte que las manifestaciones potencialmente violentas podrían realizarse desde el 16 hasta la toma de posesión de Joe Biden, el 20 de este mes.

El Departamento de Seguridad Interna anunció que se implementarán de manera anticipada, seis días antes de lo usual, las medidas de seguridad para la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris. Amplias zonas del centro de Washington serán clausuradas a partir del miércoles, y desde hoy se cerró de manera temporal el Monumento a Washington.

