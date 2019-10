Arqueólogo descubre 27 sitios mayas de 3 mil años de antigüedad con un mapa en línea gratuito

Un investigador ha descubierto 27 sitios mayas de 3.000 años de antigüedad gracias a un mapa en línea gratuito. Se trata de un sistema remoto, conocido como LIDAR por sus siglas en inglés, que permite determinar la distancia desde un emisor láser hasta un objeto o superficie utilizando un haz láser pulsado, generando información en 3D.

Takeshi Inomata, arqueólogo de la Universidad de Arizona, cubrió 4.440 millas cuadradas (11.400 kilómetros cuadrados) de los estados mexicanos de Tabasco y Chiapas. En la zona pudo identificar una serie de esquemas que marcaban los terrenos ceremoniales de la cultura mesoamericana.

El mapa fue publicado en 2011 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México para que pueda ser utilizado por empresas e investigadores. Aunque la resolución de la imagen fue baja, Inomata logró descubrir sitios que antes eran completamente desconocidos.

A simple vista, los lugares ofrecen poca evidencia inmediata de su escala e historia, pues los vestigios se encuentran bajo tierra. Sin embargo, los nuevos hallazgos podrían tener información sobre los orígenes de la civilización maya y pueden ser cruciales para la comprensión de su desarrollo.

“Si caminas sobre él, no te das cuenta”, afirmó el arqueólogo a The New York Times al hablar de uno de los terrenos. “Es tan grande que parece una parte del paisaje natural”, agregó. A su vez, la antropóloga Daniela Triadan señaló que la cantidad de trabajo es asombrosa y que “la masa de tierra movida es increíble. Estas personas estaban haciendo cosas locas”, concluyó.

Fuente: RT