Arman ‘sube y baja’ en la frontera para unir a México y EU

Integrantes del Colectivo estadounidense Chopeke instalaron varios sube y baja en el muro fronterizo entre Sunlad Park y Anapra, en Ciudad Juárez, para balancearse y divertirse con familias mexicanas.

La acción fue encabezada por los arquitectos Ronald Rael, profesor de arquitectura de la Universidad de California, y Virginia San Fatello, quienes construyeron varios sube y baja de metal, los pintaron de rosa, y los instalaron entre ambas fronteras, en una sección del muro que divide a Chihuahua y Nuevo México.

Varias familias de ambos lados de la frontera se divirtieron en una muestra cívica de civilidad, pero también en sentido figurado para mostrar el “balance” natural que hay en esta parte de la frontera entre México y Estados Unidos.

La directora del Rubin Center for the Visual Arts on the US-Mexico border, Kerry Doyle, acompañó a la familia de arquitectos y subió a su muro fotos y videos de la acción, que busca hermanas a Ciudad Juárez con Sunland Park. En su muro escribió que “Ronald Rael’ and Virginia San Fratello’s teeter-totter at the Sunland Park/Anapra fence in collaboration with Colectivo Chopeke Sunday 7/28/19. It’s a balancing act here on the border but we’re still having fun!”

La actividad se realizó la tarde del domingo en el área de Anapra, una de las colonias más pobres al oeste de Ciudad Juárez, y Sunland Park, en Nuevo México.

Nota de Carlos Coria para Excélsior