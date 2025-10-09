Aranceles trajeron paz al mundo, asegura Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este miércoles que sus aranceles han sido un factor clave para alcanzar acuerdos de paz en todo el mundo.

«Los aranceles trajeron paz al mundo», enfatizó el mandatario en una entrevista telefónica para Fox News, en la que volvió a afirmar que «pactó siete acuerdos de paz», de los cuales «al menos cinco» resolvió «a través del comercio».

«No vamos a negociar con gente que guerrea […] Les vamos a imponer aranceles», manifestó, reiterando que los gravámenes ofrecen «una gran vía hacia la paz y la salvación de millones de vidas».

Trump se atribuye el mérito de resolver los conflictos de Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, así como Israel e Irán, Egipto y Etiopía, más el de Armenia y Azerbaiyán.

