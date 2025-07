Aranceles entrarán en vigor el 1 de agosto, dice secretario de Comercio de EE.UU.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo este domingo que los aranceles mal llamados “recíprocos”, y que están sujetos a una pausa comercial que vence este miércoles 9 de julio, entrarán en vigor el 1 de agosto.

Lutnick hizo las declaraciones junto al presidenteDonald Trump, quien asintió, ante el grupo de periodistas que los acompañaban en Nueva Jersey y que pidieron una aclaración sobre la imposición de los aranceles, dadas las cartas que Washington planea enviar a partir de este lunes a sus socios.

“Creo que tendremos a la mayoría de países el 9 de julio, o bien una carta o bien un acuerdo”, dijo Trump, a lo que Lutnick añadió: “Pero entrarán en vigor el 1 de agosto. Los aranceles entran en vigor el 1 de agosto. Pero el presidente está estableciendo las tasas, y los acuerdos, ahora mismo”.

“Los comentarios de Lutnick suponen un nuevo aplazamiento sobre la imposición de los aranceles más altos que conforman la agresiva política de Trump, que este anunció el pasado 2 de abril, en lo que llamó el ‘Día de la Liberación’, y que dio pie a una guerra comercial.

“Este domingo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el programa de CNN ‘State of the Union’, ya aludió a esta nueva fecha límite, expresando que los aranceles volverán como un “boomerang” a sus niveles del 2 de abril si el 1 de agosto los países o bloques no tenían acuerdos cerrados.

Trump ha dicho que enviará a partir de mañana lunes -tras decir inicialmente que lo haría el viernes- cartas en las que detalla los aranceles que desea imponer a cada socio a partir del 1 de agosto si no hay un acuerdo antes del plazo que estableció originalmente, del 9 de julio.

Cuando enviemos las 100 cartas (a 100 países) vamos a fijar sus tarifas arancelarias, con lo cual vamos a tener 100 (pactos) hechos en los próximos días”, detalló el secretario del Tesoro a CNN, y dijo que la estrategia era “aplicar la máxima presión” para obtener esos acuerdos.

Hoy, antes de subir al Air Force One en un aeropuerto local de Nueva Jersey, Trump dijo que enviará entre 12 y 15 cartas este lunes, y preguntado por sus expectativas de cerrar acuerdos esta semana, Lutnick respondió que Trump está “haciendo todo tipo de acuerdos con todo tipo de países”.

Trump afirmó este fin de semana, además, que los gravámenes que va a notificar mediante cartas serían de hasta el 70 % para algunos países, un nivel mucho mayor respecto al anunciado inicialmente.

La Casa Blanca dijo el jueves que no consideraba “crítica” la fecha del 9 de julio establecida inicialmente por Trump para negociar nuevos acuerdos comerciales.

De momento, Washington ha logrado dos acuerdos marco, con Reino Unido y Vietnam, que carecen de la profundidad de un tratado comercial al uso, y un pacto para rebajar la tensión con China.

La primera reacción a la noticia de los mercados, que han operado con volatilidad en medio de la incertidumbre sobre la política comercial de EE.UU., fue negativa, y los futuros de los principales indicadores de Wall Street caían en torno al 0,30 % en la tarde del domingo.

Con información de EFE.