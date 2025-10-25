Anuncia Trump sanciones contra Petro

Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, familiares y una red de apoyo del Mandatario.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida también incluye a varios allegados del Mandatario, entre ellos su esposa, su hijo y un colaborador cercano.

«Desde que el Presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses», afirmó el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.El funcionario añadió que la Administración Trump busca «proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas».

La sanción implica el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras con personas o entidades designadas.

Las acciones contra Petro se dan en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre Washington y Bogotá, luego de las críticas del Mandatario colombiano a las políticas antidrogas de Estados Unidos.

Información tomada de Agencia Reforma