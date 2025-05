Anuncia Israel ataque en alrededores de palacio presidencial de Siria

Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, anunciaron que el ejército realizó un ataque “cerca del Palacio Presidencial” de Siria, que se encuentra en la capital, Damasco, tras los enfrentamientos entre la minoría drusa y combatientes progubernamentales sirios.

“Este es un claro mensaje al régimen sirio: no permitiremos el envío de fuerzas al sur de Damasco ni ninguna amenaza a la comunidad drusa”, indicaron en un comunicado conjunto, según reportó el medio The Times of Israel.

Más temprano, el líder espiritual de la minoría drusa de Siria denunció una “campaña genocida” contra su comunidad y arremetió contra el poder del presidente Ahmed al Sharaa. En la foto, una de las más de cien víctimas tras dos días de enfrentamientos cerca de la capital, Damasco entre combatientes drusos y grupos armados vinculados al poder sunita.

Al respecto, el Departamento de Estado estadunidense calificó de “reprobable e inaceptable” la violencia contra la comunidad drusa y llamaron a las autoridades provisionales a “poner fin a los enfrentamientos, hacer que los autores de la violencia y los daños a civiles rindan cuentas de sus actos y garantizar la seguridad de todos los sirios”.