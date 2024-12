Anuncia Ecuador fin de racionamiento eléctrico en industrias

Quito. Tras varios meses de racionamientos eléctricos, el gobierno de Ecuador anunció el viernes el fin del apagón industrial que mantiene a siete grandes industrias sin provisión de energía. La medida ya había sido suspendida para los hogares.

A partir del 1 de enero se suspenden los cortes de luz para las industrias de consumo de alto voltaje, indicó la presidencia a través de un comunicado y señaló que con la medida “el país retomará la normalidad sin cortes ni racionamientos eléctricos”.

El país afrontó la peor crisis energética de las últimas décadas con una sequía que afectó la generación hidroeléctrica -por la disminución de caudales de los ríos que alimentan esas plantas- de la cual depende más del 70 por ciento del abastecimiento de la demanda nacional. A ello se sumó, la falta de inversión en mantenimiento y gestión de la energía termoeléctrica que supla el faltante durante el estiaje.

El déficit de generación de electricidad, según cifras oficiales, llegó a 1800 megavatios, propiciando la imposición de racionamientos de luz prolongados que llegaron a ser de hasta 14 horas diarias.

Desde el 20 de diciembre, el gobierno suspendió los cortes de luz para los hogares, pero los mantuvo para siete grandes industrias. Los racionamientos iniciaron en septiembre.

Arrancar el año dejando de lado los apagones es positivo no solo para la industria sino para el país, dijo a The Associated Press, Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Pero “debe quedar la experiencia y buscar la forma de diversificar nuestra matriz energética” gestionando soluciones a mediano y largo plazo, incluyendo la inversión privada en generación, añadió.

Aunque no entregó una cifra, Jarrín calificó las pérdidas para el sector productivo como “incalculables”. “Las industrias han buscado la forma de sostener los empleos, pero nos preocupan los pequeños y medianos negocios”, dijo.

El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, había estimado las pérdidas en unos mil 700 millones de dólares, que equivalen al 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto.

Aunque el gobierno sostuvo que se está “asegurando un suministro continuo para todos los sectores”, expertos no descartan que en el siguiente estiaje los molestos apagones se repitan.

“No creemos que hayan tomado las medidas necesarias para que se pueda decir que estamos en la normalidad”, dijo a la AP el presidente del Colegio de Ingenieros de Pichincha, Marco Acuña. “Seguiremos expuestos a las condiciones climáticas y la cantidad de lluvias que podamos tener”, advirtió.

Acuña recordó que para cubrir una demanda actual de 4.800 megavatios se requieren 2 mil 500 de generación hidroeléctrica, más de 2.000 en termoeléctrica y unos 300 en energía alternativa. También debe considerarse, dijo, los 500 megavatios de crecimiento anual de la demanda. “Se necesitan otras formas de generación” y no las medidas coyunturales adoptadas.

El consultor energético, Jorge Hidalgo, coincidió que los 420 megavatios que Ecuador compra a Colombia, más los generados con barcazas alquiladas de energía flotante, “son costosos e inertes porque nos generan gasto y sigue existiendo un hueco para lo que necesitamos crear inversiones propias para irlos desplazando”.

“Con pañitos tibios no se soluciona esto, necesitamos medidas agresivas y valientes”, dijo Hidalgo, en alusión a los intereses que existen, por ejemplo, detrás de “las mafias de importación de combustibles”, debido a los subsidios que rigen sobre la tarifa eléctrica en el país, aseveró.