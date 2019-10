Amenaza Trump con imponer sanciones a Turquía

El presidente estadunidense, Donald Trump, anunció hoy que Estados Unidos va a imponer “poderosas sanciones” contra Turquía, después de hacerse efectiva la incursión turca en la frontera de Siria tras la retirada de las tropas norteamericanas.

El anuncio de estas futuras sanciones, de las que Trump no dio más detalle, llegó después de que el secretario de Defensa estadunidense, Mark Esper, insinuara que algunas de las acciones de las fuerzas turcas en su incursión en el norte de Siria, iniciada cuando Washington ordenó la retirada de sus tropas en esa zona, “parecen ser” crímenes de guerra.

“Parecen ser”, respondió Esper al ser preguntado en el programa dominical ‘Face the Nation’ de la cadena CBS sobre si algunas de las conductas de Turquía contra las fuerzas kurdas pueden ser catalogadas de crimen de guerra, incluyendo ejecuciones grupales de cautivos kurdos.

Por su parte, Trump, consideró que su decisión de retirar las tropas de su país de la zona de conflicto, que ha sido criticada tanto por republicanos como demócratas en el Congreso por considerarlo una “traición” a sus aliados kurdos, fue “muy inteligente”.

Muy inteligente no participar en los intensos combates a lo largo de la frontera turca. Aquellos que nos metieron por error en las guerras de Oriente Medio todavía están presionando para luchar. No tienen idea de la mala decisión que tomaron. ¿Por qué no piden una declaración de guerra?”, señaló Trump en Twitter.