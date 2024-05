Álvaro Uribe, acusado de fraude procesal y sobornos

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) fue acusado este viernes de fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal en una causa sobre manipulación de testigos, tras la presentación de los cargos por parte de la Fiscalía.

«De acuerdo con el artículo 343 de la Ley 906 de 2004, se establece que, en el numeral primero, las correcciones, adiciones y aclaraciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación quedan debidamente incorporadas. Además, se ha formulado la acusación en contra del señor Álvaro Uribe Vélez, quien a partir de este momento adquiere la condición de acusado», anunció la jueza Sandra Liliana Heredia durante la audiencia de acusación.

En 2012, el senador Iván Cepeda llevó a cabo un debate sobre paramilitarismo en el departamento de Antioquia (norte) y presentó testimonios que señalaban al ex presidente Uribe y a su hermano Santiago Uribe como fundadores del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El ex presidente Uribe denunció al senador Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos, pero esta investigación fue cerrada por el tribunal en 2018, luego de que el congresista fuera declarado inocente.

La Corte Suprema compulsó copias para que Uribe fuera investigado por el mismo delito de manipulación de testigos.

Según la investigación, el abogado del ex presidente Uribe, Diego Cadena y el ex representante Álvaro Hernán Prada programaron visitas a la prisión para entrevistarse con Juan Guillermo Monsalve, un ex paramilitar.

Durante estas visitas, le habrían pedido a Monsalve que cambiara su versión y se rectificara, con el propósito de que dijera que había sido manipulado por Cepeda para declarar en contra de Uribe.