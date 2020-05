Alumnos le hacen cruel broma a su maestro durante videollamada

INDIGNANTE !!! ALUMNOS LE HICIERON UNA CRUEL BROMA A SU PROFESOR QUIENES SE APROVECHARON DE SU POCO MANEJO TECNOLÓGICO.Debido a la pandemia por coronavirus, cientos de escuelas han optado por realizar clases online a todos sus estudiantes, medida que no ha estado fuera de polémicas.Esta vez un profesor tuvo que soportar una pesada broma por parte de sus alumnos, quienes se aprovecharon de su poco manejo tecnológico.Uno de los estudiantes aseguro no escuchar lo que estaba diciendo, por lo que le sugirió apretar ciertas teclas para solucionar la situación.''Profe, no le escucho bien, dele a Ctrl + F4 para activar el micrófono'', señaló el alumno.Posteriormente, el hombre apretó los botones y desapareció de la videollamada, causando una serie de carcajadas en todos los universitarios.El momento fue compartido por el propio hijo del académico, quien explicó que su padre ha trabajado muy duro para que lleguen estos jóvenes a burlarse de él.''No ha sido fácil para él adaptarse, nunca asiste a una clase sin prepararla con rigor y en esta contingencia por COVID-19 se ha exigido mucho más en su preparación, ha trasnochado los últimos días trabajando con dedicación y disciplina'', señaló el hijo del profesor.Quien luego agregó que con mucha paciencia él y su hermana lo han ayudado con todas las herramientas digitales, y que tras explicarle a su padre lo que pasó, él inmediatamente entristeció.''Luego del incidente y al explicarle lo que había sucedido realmente, papá se sentó y nos dijo con un profundo dolor y tristeza 'la educación es el servicio más extraño, la gente la paga y no la quiere recibir’''.