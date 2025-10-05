Alpinista e influencer muere en transmisión en vivo

Una tragedia sucedió en el Parque Nacional Yosemite, cuando el alpinista Balin Miller cayó desde lo alto de “El Capitán”, una de las rocas más altas ubicadas del lugar, lo que provocó su muerte instantánea.

Lo más aterrador del caso de Balin Miller es que la caída y muerte fueron captadas y transmitidas en vivo por un aficionado de la naturaleza y la escalada en roca.

¿Quién era Balin Miller?

Balin Miller era un alpinista estadounidense, nacido en Anchorage, Alaska, reconocido por hacer varios ascensos desde que era un niño.

Principalmente en rocas y montañas de Alaska, Canadá y el territorio central de Estados Unidos.

¿Qué edad tenía Balin Miller?

Balin Miller nació el 12 de enero de 2002 y murió el 1 de octubre de 2025, al momento de su muerte tenía 23 años de edad.

¿Quién era la esposa de Balin Miller?

No hay datos de que Balin Miller estuviera en una relación sentimental al momento de su muerte.

¿Qué signo zodiacal era Balin Miller?

Al haber nacido el 12 de enero, Balin Miller era del signo de Capricornio.

¿Cuántos hijos tenía Balin Miller?

Los reportes indican que Balin Miller no tuvo hijos ni hijas.

¿Qué estudió Balin Miller?

Balin Miller no habría estudiado una carrera como tal, pues se dedicó al alpinismo desde que tenía 3 años de edad.

¿En qué trabajó Balin Miller?

Balin Miller estuvo involucrado en el mundo del alpinismo desde los 3 años, haciendo ascensos en Alaska junto a su padre y sus familiares.

A la edad de 12 años decidió formalmente dedicarse al alpinismo, haciendo escalada en hielo en Valdez, Alaska.

Fue la primera persona en escalar la ruta Slovak Direct en Delani, además de subir Canadian Rookies y Mount Hunter de manera solitaria, llevándose varios reconocimientos.

Balin Miller murió al caer del “El Capitán” en el Parque Nacional Yosemite

El pasado 1 de octubre, Balin Miller estaba escalando la roca “El Capitán” en el Parque Nacional Yosemite, cuando su equipo falló y se precipitó al vacío muriendo al instante.

La muerte de Balin Miller quedó captada en video y transmitida a más de 500 personas por el Eric Kufrin, quien se encontraba recorriendo el parque y decidió captar a los escaladores por un telescopio.

Según su declaración, el alpinista estaba por completar la ruta, cuando descendió en rapel para desatascar una bolsa de transporte; si bien parecía todo normal, el escalador cayó al momento de hacer la maniobra.

El mismo Eric Kufrin aclaró que él y Balin Miller no se conocían, el alpinista no estaba buscando fama ni el ascenso era parte de su transmisión en vivo, y este tampoco estaba haciendo algún video.

Aunque los testigos llamaron a emergencias rápidamente, al momento de llegar los médicos ya no había nada que hacer.

Eric Kufrin entregó su video a las autoridades y lo bajó de TikTok para que estas hicieran la investigación correspondiente.