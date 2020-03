“Algunos van a morir, lo siento, pero así es la vida”: Bolsonaro compara el coronavirus con las muertes por accidentes de tránsito

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comparó la pandemia del coronavirus con las muertes por accidentes de tránsito. “¿Algunos van a morir? Van a morir, lo siento. Así es la vida. No se puede detener una fábrica de automóviles porque hay muertes en accidentes de tráfico”, declaró el mandatario este viernes en una entrevista al canal Band TV.

Además, sugirió que algunos estados del país podrían estar manipulando las estadísticas: “¿Cuántos mueren de H1N1 [gripe A]? Unas 700 personas por ahí. ¿Y todos tienen coronavirus? Esta es una señal de que el estado [de Sao Paulo] está manipulando, queriendo hacer un uso político de los números”.

Bolsonaro también cuestionó los datos de muertos por el covid-19 en el estado de Sao Paulo y acusó al gobernador de la región, Joao Doria, de inflar estas cifras para dañar la imagen del Gobierno federal.

“En Río de Janeiro, hasta los datos de ayer [26 de marzo] había 9 muertos, y 58 en Sao Paulo. Sé que hay una diferencia de población, pero es una cifra demasiado grande para Sao Paulo. No puede haber un juego de números para favorecer intereses políticos. No me creo esos números de Sao Paulo, sobre todo por las medidas que tomó [el gobernador Joao Doria]”, subrayó el presidente.

“Están despedazando Brasil y destruyendo empleos”

Este miércoles, Bolsonaro reiteró su rechazo a las medidas para combatir el coronavirus que han tomado algunos alcaldes y gobernadores en su país y las catalogó como “un crimen”. “Lo que están haciendo en Brasil, unos pocos gobernadores y algunos alcaldes, es un crimen. Están despedazando Brasil, están destruyendo empleos”, dijo.

Según el mandatario, a los brasileños no les afectará el coronavirus porque pueden “sumergirse en una alcantarilla y no les pasa nada”.

El presidente, quien previamente declaró que el coronavirus es una “gripecita” y que los medios de comunicación han causado alarma en la población, dijo también que piensa que “mucha gente ya fue infectada en Brasil, hace pocas semanas o meses, y que ellos ya desarrollaron anticuerpos que ayudan a que el virus no prolifere”.

De acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Salud, la cifra de fallecidos en Brasil ha ascendido a 92 este 27 de marzo y la de casos a 3.417.

Según las cifras oficiales, la región más afectada es la “Sudeste”, donde se han registrado 1.952 de los casos, es decir el 57 % de los diagnósticos positivos. Esa región alberga dos de los estados con mayor número de casos: Sao Paulo, con 1.223; y Río de Janeiro, con 493.

Fuente: RT