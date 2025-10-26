Alerta máxima: Huracán Melissa avanzará a categoría 5 y amenaza a varios países

El Huracán Melissa avanzará a categoría 5 el próximo lunes 27 de octubre, amenazando a varios países durante su paso.

Hasta el momento, la trayectoria del Huracán Melissa no indica que este tocará territorio mexicano.

Se espera que el Huracán Melissa alcance la categoría 5 rápidamente

Expertos meteorólogos han revelado sus predicciones sobre el Huracán Melissa, el cual avanzará a categoría 5 el próximo lunes 27 de octubre, afectando a varios países a su paso:

Jamaica

Haití

Cuba

República Dominicana

En tan solo 24 horas, el Huracán Melissa se intensificó de tormenta tropical a categoría 4 y continúa aumentando su fuerza; para este 27 de octubre, se espera que alcance la categoría 5.

También se pronostica que el Huracán Melissa traiga consigo varios metros de lluvias, provocando deslizamientos en tierra de las islas antes mencionadas.

Se había reportado el pasado sábado 25 de octubre que el centro del Huracán Melissa se encontraba a unos 230 kilómetros al sureste de Kingston, y unos 380 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe en Haití, con vientos de hasta 120 kilómetros por hora.

También, había mantenido un desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste a cerca de 2 kilómetros por hora, esto de acuerdo al último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés).

Con la previsión de que el Huracán Melissa llegue a categoría 5, ya se estiman daños potenciales en miles de millones de dólares:

“Se va a convertir rápidamente en la noticia más importante de la temporada de huracanes. Será una tormenta muy peligrosa, incluso catastrófica, para partes del Caribe, especialmente para Jamaica, Haití y el este de Cuba”Tyler Roys, meteorólogo de la firma comercial AccuWeather Inc.