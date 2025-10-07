Alcaldesa alemana en estado crítico tras ser apuñalada

Dortmund. La alcaldesa de la localidad alemana de Herdecke, Iris Stalzer, se encuentra en estado crítico tras ser hallada este martes en su vivienda con varias heridas de arma blanca, y fue trasladada de urgencia a un hospital local.

Stalzer, del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), presenta graves heridas en el torso y la espalda que «ponen su vida en peligro», según explicaron las fuerzas de seguridad de la localidad, que se mantienen recabando pruebas en el domicilio.

Los investigadores hasta el momento informaron que no hay indicios de un delito con motivación política y que consideran un posible motivo familiar, añadieron que a la llegada de los agentes, la víctima se encontraba en el suelo gravemente herida. Se sospecha que fueron sus hijos adoptivos, dos adolescentes de 15 y 17 años, los que alertaron a los servicios de emergencias.

La policía de la región mantiene bajo custodia a los menores mientras continúa la investigación, aunque no especificaron si son testigos o sospechosos. El menor de sus hijos aseguró que su madre fue atacada por un grupo de hombres armados en una calle en las inmediaciones de la vivienda y que ambos la encontraron herida dentro del inmueble.

Las primeras informaciones apuntaron a que el suceso tuvo lugar sobre las 12.40 (hora local). La mujer, tras ser agredida, se arrastró hasta el interior de su casa para pedir ayuda, de acuerdo con información recogida por la cadena Das Erste.

La alcaldesa de Herdecke, que se encuentra cerca de Dortmund, fue elegida recientemente para el cargo tras ganar las elecciones del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, que tuvieron lugar el pasado 14 de septiembre. Con previsión de asumir oficialmente el cargo el 1 de noviembre.

El canciller alemán, Friedrich Merz, lamentó el «crimen atroz de Herdecke» y declaró «temer por la vida» de la alcaldesa. «Esperamos que consiga recuperarse por completo», aseveró en un mensaje difundido a través de redes sociales en el que dio su apoyo a «sus familiares y seres queridos».