Alberto Fernández tras dar positivo por covid-19: “Si no me hubiera vacunado, ahora la estaría pasando mal”

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha salido este sábado en defensa de la vacunación contra el coronavirus tras dar positivo por covid-19 en un test de antígenos, ya que —argumenta—, si no se la hubiera puesto, ahora tendría síntomas más graves. “El estar vacunado me da una ventaja clara para que el virus no logre hacer un daño mayor”, declaró.

En declaraciones a la emisora de radio AM 750, Fernández, cuya prueba PCR confirmó que tiene covid-19, confesó que no tiene ni idea de cómo se contagió. “Soy alguien que se cuida mucho. Esto debe servir para que todos entendamos el riesgo que corremos”, indicó, al aseverar que “los problemas de contagio ocurren cuando la gente se relaja”.

Antes de dar positivo por coronavirus, el presidente argentino había recibido las dos dosis de la vacuna rusa anticovid Sputnik V que, según sus creadores, garantiza una protección del 100 % contra los casos graves de la enfermedad y en el caso del contagio facilita que el covid-19 transcurra de forma asintomática o con síntomas de una gripe leve, como temperatura de 37,5 y congestión nasal, pero sin infecciones pulmonares ni intervención médica alguna.

“Si no me hubiera vacunado como corresponde, ahora la estaría pasando mal”, aseguró el mandatario en otra entrevista, concedida a Infobae. “La vacuna funciona. Hay que aplicársela”, agregó Fernández.

El presidente, de 62 años, relató que fue revisado esta mañana por su médico personal, Federico Saavedra, quien no detectó ningún síntoma que indique complicaciones de salud.

De hecho, el jefe de Estado detalla que no tiene ningún síntoma, más allá de que este sábado se levantó algo más tarde de lo habitual. Asimismo, señala que su médico le autorizó a caminar o a ir en bicicleta “con el barbijo puesto”, pues “las pruebas de sangre y de saturación de oxígeno dieron bien”.

Saavedra le realizó, asimismo, un segundo hisopado al presidente para identificar la cepa del covid-19 con la que se contagió, de forma que ahora se espera tanto este resultado como la confirmación del propio diagnóstico a través de una prueba PCR.

“Una recuperación rápida sin síntomas graves”

El Centro de Investigación Gamaleya de Moscú, responsable del desarrollo de la vacuna Sputnik V, ha lamentado la noticia del positivo del mandatario y le ha deseado una pronta recuperación. Tras recordar que Sputnik V tiene una eficacia del 91,6 % contra los contagios y del 100 % contra los casos graves, el centro aseguró que, “si la infección se confirma y se produce, la vacunación asegura una recuperación rápida sin síntomas graves”.

En la misma línea, el director del centro, Alexánder Guíntsburg, apuntó en declaraciones a RIA Novosti que los síntomas del presidente argentino son un síndrome similar a la gripe, y recordó que, de hecho, es posible contagiarse con coronavirus después de vacunarse con Sputnik V, si bien la enfermedad se desarrollará sin complicaciones graves. “La vacunación no excluye el contagio, como decíamos, el 8 % de los vacunados están en riesgo, pero excluye consecuencias graves”, enfatizó Guíntsburg.

