Alberto Fernández lidera las elecciones primarias en Argentina

Con más de 80 % de las mesas computadas, la alianza que propone a Alberto Fernández para presidente y Cristina Fernández de Kirchner para vice (Frente de Todos) encabeza el conteo provisorio de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Argentina con el 47,10% de los votos a su favor, dejando al mandatario, Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), en segundo lugar, con el 32,47 % de los sufragios. Antes de conocer el resultado final, el líder argentino ya reconoció la derrota: “Hicimos una mala elección”, dijo públicamente.

Mientras se espera que el escrutinio continúe durante varias horas más, en el tercer puesto aparece Ricardo Lavagna (Consenso Federal) con el 8,41 %. La participación alcanzó el 75,54 % del censo electoral, mientras casi un total de 34 millones de personas mayores de 16 años estuvieron habilitadas para votar.

Demoras en la publicación de datos

La Justicia local había resuelto que los datos del escrutinio temporal solo podían darse a conocer una vez que esté escrutado el 10 % de las mesas electorales en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, además de la capital del país latinoamericano —cuatro distritos importantes por su población—, según comunicó la Dirección Nacional Electoral.

Argentina’s President Mauricio Macri waves after casting his vote during primary elections in Buenos Aires, Argentina, Sunday, Aug. 11, 2019. / Tomas F. Cuesta / AP

El primer escrutinio, que no es determinante ni tiene valor legal pero sí se acerca mucho al resultado del conteo final, no contempla los telegramas de votación que contengan falencias, inconsistencias o presenten dudas. Sin embargo, sirve para que la ciudadanía tenga una aproximación sobre qué precandidatos triunfaron en la contienda.

Otras fechas importantes

Para los próximos días, el cronograma oficial estipula que el martes 13 de agosto a las 18.00 (horario local) finalizará el plazo para realizar reclamos por posibles irregularidades. A partir de esa hora exacta, comenzará el conteo definitivo de los votos, es decir, aquel que está a cargo de la Justicia Nacional Electoral y el único que tiene validez, diferenciándose del escrutinio momentáneo. Por lo general, ambos son muy similares.

¿Qué son las PASO?

Las primarias sirven para conocer cómo se posicionan las alianzas de cara a los comicios definitivos de octubre, cuando se elegirá al próximo presidente del país sudamericano para los siguientes cuatro años. En otras palabras, se trata de una votación previa, donde no se definen cargos políticos pero sí se determinan cuáles serán los bloques que podrán postularse a los comicios generales.

Una mujer prepara sobres para para las elecciones primarias en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), el 11 de agosto del 2019. / Sebastian Pani / AP

Cargos en pugna

Así, además de los aspirantes para la Presidencia y Vicepresidencia, también se eligieron precandidatos para competir por las 30 bancas disponibles en la Cámara de Diputados y los 24 escaños que se renovarán en el Senado, representando a ocho circunscripciones. A su vez, los argentinos seleccionaron a los dirigentes que podrán postularse para gobernar las provincias de Catamarca y Buenos Aires, junto a la capital nacional.

Filtro para las presidenciales

Aquellas agrupaciones que no superen el 1,5 % de los votos en las elecciones de este domingo, se quedarán en el camino, con eliminación directa. De hecho, es una instancia clave para los partidos más pequeños, y una forma de que los bloques grandes succionen sufragios de aquellos frentes que no logren vencer ese umbral necesario para llegar a octubre. Es decir, los votos de los políticos que deberán cancelar sus candidaturas, podrían, en parte, destinarse hacia otros dirigentes más populares.

La expresidenta argentina, Cristina Fernández, cierra la campaña electoral en la ciudad de Rosario, el 7 de agosto del 2019. / Frente de Todos / AP

Esta vez, sin internas

Aquel mecanismo electoral, creado en 2009 durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, también plantea la posibilidad de que las alianzas desarrollen internas para que la lista más votada coloque a los candidatos definitivos. Sin embargo, este año los aspirantes de todos los bloques ya estuvieron definidos con anticipación y cada frente postuló a un solo representante por cada cargo en disputa.

Brindan un panorama para las elecciones definitivas

Por todo esto, se considera a las PASO como una gran encuesta nacional que, en definitiva, es la más confiable y certera. De hecho, sus resultados pueden reflejar cuáles serán los postulantes con mayores opciones de llegar a la Casa Rosada —sede de gobierno— en diciembre de este año, cuando asuma la nueva Administración.

Fuente: RT