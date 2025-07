Al menos tres personas están desaparecidas por lluvias e inundaciones en Nuevo México

Varias personas quedaron atrapadas en sus hogares y automóviles el martes en un pueblo montañoso del sur de Nuevo México luego de que las lluvias provocaran inundaciones que incluso arrastraron una casa entera río abajo.

Flash Flood New Mexico: Massive Flash flood emergency with a 20 foot flood wave, debris flow and homes floating down the Rio Ruidoso River!

Officials report the Rio Ruidoso River rose 20 feet in 30 minutes.

This is a developing story. pic.twitter.com/3rP5SOdROM

— John Cremeans (@JohnCremeansX) July 8, 2025