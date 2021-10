Al menos dos muertos y dos heridos tras estrellarse una avioneta cerca de una escuela en California

Una avioneta se ha accidentado en Santee, California (EE.UU.) la tarde de este lunes, dejando dos personas muertas y otras dos heridas. Además, tres viviendas resultaron afectadas, informan medios locales.

El accidente se produjo a un par de cuadras de una escuela secundaria, pero los responsables del establecimiento han comunicado en Twitter que todos los estudiantes están a salvo.

A small plane has crashed, possibly hitting a delivery truck, near the campus of Santana High School in the Santee area.

The crash has sparked a fire that has heavily damaged two homes.

No confirmation of any injuries at this time.

