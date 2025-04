Al menos cuatro heridos tras tiroteo en la Universidad Estatal de Florida

Un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee, capital del estado, dejó al menos cuatro personas heridas, según detallaron medios locales.

La institución educativa mantiene la alerta sobre un “tirador activo” para los estudiantes y empleados, por lo que ha solicitado que estén alerta y busquen refugio.

BREAKING: Active shooter has been reported near the Student Union at Florida State University in Tallahassee.



Reports of as many as 30 gunshots heard by students. Students are hiding in rooms currently.



Police are on scene.



