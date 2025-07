Al menos 60 empresas han financiado genocidio en Gaza, acusa relatora de la ONU

Ginebra. La relatora especial de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha identificado a más de 60 empresas, entre ellas grandes fabricantes de armas y firmas tecnológicas, en un informe en el que denuncia su implicación en el apoyo a los asentamientos y las acciones militares israelíes en Gaza, que califica de «campaña genocida».

Albanese elaboró el informe basándose en más de 200 aportaciones de Estados, defensores de los derechos humanos, empresas y académicos.

El informe, publicado a última hora del lunes, pide a las empresas que cesen sus relaciones con Israel y que los ejecutivos implicados en presuntas violaciones del derecho internacional rindan cuentas ante la justicia.

«Mientras se destruye la vida en Gaza y Cisjordania sufre una escalada de ataques, este informe muestra por qué continúa el genocidio de Israel: porque es lucrativo para muchos», escribió Albanese en el documento de 27 páginas. Acusó a las entidades corporativas de estar «financieramente vinculadas al ‘apartheid’ y al militarismo de Israel».

La misión de Israel en Ginebra dijo que el informe era «legalmente infundado, difamatorio y un flagrante abuso de su cargo». La oficina del primer ministro y el Ministerio de Asuntos Exteriores israelíes no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Israel ha rechazado las acusaciones de genocidio en Gaza, alegando su derecho a defenderse tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que murieron mil 200 personas y hubo 251 rehenes, según cifras israelíes.

La guerra posterior en Gaza ha matado a más de 56 mil personas, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, y ha reducido el enclave a escombros.

El informe agrupa a las empresas por sectores, como el militar o el tecnológico, y no siempre deja claro si están vinculadas a los asentamientos o a la campaña israelí en Gaza. Según el informe, unas 15 empresas respondieron directamente a la oficina de Albanese, pero no publicó sus respuestas. Nombra a empresas de armamento como Lockheed Martin y Leonardo, y alega que su armamento se ha utilizado en Gaza. También enumera a los proveedores de maquinaria pesada Caterpillar Inc y HD Hyundai, y denuncia que sus equipos han contribuido a la destrucción de propiedades en los territorios palestinos.

Caterpillar ha dicho anteriormente que espera que sus productos se utilicen en consonancia con el derecho internacional humanitario. Ninguna de las empresas respondió de inmediato a las peticiones de Reuters. Los gigantes tecnológicos Alphabet, Amazon, Microsoft, e IBM fueron nombrados como «centrales para el aparato de vigilancia de Israel y la destrucción en curso de Gaza».

Alphabet ha defendido previamente su contrato de servicios en la nube de mil 200 millones de dólares con el Gobierno israelí afirmando que no está dirigido a operaciones militares o de inteligencia. También se mencionó a Palantir Technologies por proporcionar herramientas de inteligencia artificial al ejército israelí, aunque no se incluyeron detalles concretos sobre su uso.

El informe amplía una base de datos anterior de la ONU sobre empresas vinculadas a asentamientos israelíes, actualizada por última vez en junio de 2023, añade empresas y detalla presuntos vínculos con el actual conflicto de Gaza.

El informe se presentará el jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, compuesto por 47 miembros. Aunque el Consejo carece de poderes jurídicamente vinculantes, los casos documentados por las investigaciones de la ONU han servido en ocasiones de base para enjuiciamientos internacionales. Israel y Estados Unidos se retiraron del Consejo hace unos meses, con el argumento de que era parcial contra Israel.